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Manyas için doğalgaz atağı

Manyas’a doğalgaz gelmesi için ilçe protokolü çalışmalar hız verdiler.

Manyas'a doğalgaz gelmesi için ilçe protokolü çalışmalar hız verdiler.


Ankara'da doğalgaz ile ilgili kurumları ziyaret ederek talebini dile getiren Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, buradaki izlenimini ve konu ile alakalı olarak izlenecek yolları tespit etmek için ilçedeki Sivil Toplum Örgütlerinin temsilcileriyle Kaymakamlık makamında bir toplantı yaptı. Kaymakam Kaya Ankara'ya çeşitli görüşmelerde bulunmak üzere giden AK Parti İlçe Başkanı Yıldız Barcin'de doğalgaz isteğini Balıkesir Milletvekillerine ilettiğini belirtti. Doğalgaz boru hattının en yakın olarak 21 km. uzaklıkta ki Susurluk ilçesinden geçtiğini belirten Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya “İlçe merkezinde oturan halkın doğalgaz konusunda aşırı bir talepleri var, biz de onların bu talebine bir ölçüde çözüm olmak için, ilgili Bakanlıklar nezdinde görüşmeler de bulunduk, kendilerine talebimizi ilettik. İnşallah olumlu sonuç alırız, ilçe halkı da böylece temiz bir yakacağa kavuşmuş olur” dedi.


Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, Belediye Başkanı Tancan Barcin ve Sivil Toplum Örgütleri temsilcilerinden oluşan bir heyetin Ankara'ya giderek ilgili Bakanlıklar nezdinde doğalgaz taleplerini iletmeleri de kararlaştırıldı.

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