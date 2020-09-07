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Manyas ilçe jandarmaya atama

Balıkesir’in Manyas İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanı Jan.

Balıkesir'in Manyas İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanı Jan. Asb. Bşçvş. Umut Keskin'in atanmasıyla boşalan göreve Asb. Kd. Bşçvş. Mehmet Parlak atandı. Adıyaman-Çelikhan İlçe Jandarma Komutanlığından atanan Mehmet Parlak 1969 Ordu doğumlu evli ve bir çocuk babası, 1989 yılında Ankara Jandarma Astsubay Okulunu bitiren Manyas İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanı Mehmet Parlak, ülkemizin birçok yerinde görev yaptığını belirtti.


Üsteğmen Boztepe, Yüzbaşı oldu


Manyas İlçe Jandarma Bölük Komutanı Ütğm. Erdinç Boztepe 30 Ağustos tarihi itibarıyla yüzbaşılığa terfi etti. 2011 Kara Harp Okulu mezunu olan Yüzbaşı Erdinç Boztepe, 2017 yılında Manyas'a atanmıştı.

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