Manyas ve Gönen ovalarında tarımsal sulama sezonu açıldı

Manyas Barajı ve Gönen barajı regülatörlerinden şalterler indirilerek ana kanallara su verilmeye başlandı. Çiftçilere sulama sezonunun hayırlı olması dileğinde bulunulurken, bu sezon Manyas ovasında 140 bin dekar, Gönen ovasında ise 150 bin dekar tarım arazisinin sulanacağı açıklandı. Her iki barajda da doluluk oranının yüzde 60 civarında olduğu ve her hangi bir su sıkıntısının yaşanmayacağı belirtildi. Bu arada Manyas ovasında şu anda sol sahil kısmı sulamadan yararlanıyor, sağ sahil de ise sulama kanallarının yapımı Ocak ayında ihale edilmiş ve Ağustos ayında su verilmesinin planlandığı açıklanmıştı. Sağ sahilin de sulamaya açılması ile birlikte 50 bin dekar arazini sulanacağı belirtildi.