Manyas ve Kepsut göl barajına yavru sazan salındı

Manyas ve Kepsut'ta bulunan göletlere 136 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

Manyas ve Kepsut İlçesinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının balıklandırılması Projesi " kapsamında Antalya'da bulunan Su Ürünler Araştırma ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde üretilen sazan balığı yavrularından ülkemizin önemli tatlı su göllerinden Manyas Gölü ile barajına 116 bin adet ve Kepsut göletlerine de 20 bin adet sazan balığı bırakıldı.

Manyas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Ok ile Müdürlük veterinerleri tarafından Manyas Gölü ve barajına salınan balıkların kırsal kesimde ki vatandaşların kaliteli proteine ulaşmaları , sosyal ve sportif faaliyetlerinde bulunmaları , balık popülasyonlarının devamı, göl ekosisteminin canlı tutulmasının hedeflendiği belirtildi. Balıkesir'e toplamda 485 bin tane yavru sazan tahsis edildiği belirtildi.