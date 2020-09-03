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Manyas'a Büyükşehir Belediyesinden akıllı durak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Manyas’a akıllı durak konuldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Manyas'a akıllı durak konuldu. Vatandaşlar otobüsleri beklerken yağmur ve soğuktan korunurken, kapalı durakta ısıtma ve soğutma tesisatı var.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Manyas'ın en işlek caddelerinden biri olan Maltepe Caddesi üzerine akıllı durak koydu, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından getirilen akıllı durak vinç aracılığıyla daha önceden belirlenen alana konuldu. AK Parti Manyas İlçe Başkanı Yıldız Barçın, "Manyaslı hemşerilerimize konforlu hizmet sunmak için Büyükşehir Belediyemizce gönderilen akıllı durağı hizmete sunduk. Kameralı, camekanlı ısıtma ve soğutma sistemli modüler durak sayesinde Atatürk Mahallesi (TOKİ) ,kırsal boğaz mahalleleri ve Gönen'e gidecek olan vatandaşlarımız toplu taşıma araçlarını beklerken soğuğu ve sıcağı hissetmeyecekler" dedi. Yakında bir akıllı durağında Büyükşehir Belediyesi tarafından TOKİ konutlarında bulunan Meslek Yüksek Okulunun karşısına konulacağı öğrenildi.

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