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Manyas'a kaymakam konutu temeli atıldı

Manyas Kaymakamlık konutunun eskimesi ve ilçe merkezinde kalması nedeni ile Atatürk Mahallesi (TOKİ) konutlarının yanına yeni bir lojman yapımına başlanıldı.


Hazineye ait arazi üzerine lojman ve çevre düzenlemesi için 2,5 dekar bir alan tahsis edilirken, lojmanın iki kat, kullanım alanın ise toplamda 320 metre kare olarak gerçekleştirileceği belirtildi. Altı ayda tamamlanarak, teslim edilmesi yüklenici firma tarafından taahhüt edilen lojman inşaatı hızlı bir şekilde yapımı sürüyor. Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya ” İçişleri Bakanlığımızın gönderdiği kaynakla yapımı süren Kaymakamlık lojmanımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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