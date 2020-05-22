İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manyas'ı bayan davulcu sahura kaldırdı

Balıkesir’in Manyas ilçesinde 5 çocuk annesi Sevgi Cankurt, bu ramazan ayında da komşularını sahura eline aldığı davulla kaldırdı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde 5 çocuk annesi Sevgi Cankurt, bu ramazan ayında da komşularını sahura eline aldığı davulla kaldırdı.


Korona virüs önlemleri kapsamında ramazan davulcularına bahşiş toplamalarına yasak getirilmesine rağmen ramazan ayında davul çalmaya devam eden Cankurt, 4 yıldır aynı görevi üstleniyor. Cankurt, "7 yıl önce köyüme baba ocağına geldim. İş yok, güç yok, altı yıldır köy kahvesini çalıştırmaya başladım. Salgın sebebiyle kahvehane de iki aydır kapalı. Dört yıl önce başladığım sahurda davul çalma görevini bu yıl da devam ettirdik" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.