Manyaslı alt yapı güreşçilerinden madalya yağmuru

Susurluk'ta Katrancı Mehmet Pehlivan anısına düzenlenen turnuvada mücadele küçük sporcular yaptıkları müsabakalarda ki başarılarıyla göz doldurdular. Manyas güreş antrenörleri Hakan Temel ve yardımcısı Hasan Hüseyin Gür tarafından hazırlanan güreş takımı ilk müsabakalarında 32 kg'da Kazim Çıray gümüş madalya, İsmet Kurnazoğlu minikler 60 kg'da bronz ,Devran Bülbül ise minikler 42.kg'da gümüş madalya kazandılar. Yine Mehmetcan Uluhatun bronz, kızlarda ise Işıl Yongacı bronz, büyükler de Serkan Akgön, Gümüş madalya kazanarak başarılı oldular.

Manyas İlçe Spor müdürü Kudret Eğen, emeği geçen antrenörleri ve güreşçileri tebrik ettiğini ve katılacakları bundan sonra ki müsabakalarda da kendilerine başarılar dilediğini belirterek, tesislerinin spor yapmak isteyen 7'den 70'e herkese açık olduğunu söyledi.