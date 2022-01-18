Manyaslı balıkçının gölde aranmasına devam ediliyor

Balıkesir'de pazar günü balık tutmak için Manyas Gölü'ne açılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan balıkçı için arama çalışmaları bu sabah tekrar başlatıldı.

Pazar günü balık yakalamak amacıyla Manyas Gölü'ne açılan ve kayıp haberi gelen Balıkçı Osman Arı'nın aranmasına bu sabah itibari ile tekrar başlandı. Arama çalışmalarına Balıkesir, Bursa ve İzmir AFAD, Balıkesir İtfaiye, Balıkesir Jandarma Asayiş Komando, iz takip ve arama köpeği, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi ve Manyas Jandarma Asayiş timleri katılıyor.