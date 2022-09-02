Manyaslı çiftçi ikinci ürün de verim sevinci yaşıyor

Manyas'ın sulanabilir arazilerinde ikinci ürün olarak ekilen domates, mısır ve fasulye çiftçi ve üreticisinin yüzünü güldürdü.

Manyas'ın sulanabilir tarım arazilerine önce hububat ekimi yapan çiftçiler hasat sonrası ikinci ürün olarak fasulye, mısır ve domates ekimi yaptılar. Haziran ayı son haftasında ekimi yapılan ürünler boy ve verim olarak çiftçinin yüzünü güldürüyor. Bir gübre firmasının Türkiye Satış, Pazarlama direktörü olan Ziraat Yüksek Mühendisi İrfan Sürer, bölgede ki araziler de yaptığı incelemeler sonrası, bilinçli çiftçilerin zamanında ürünün ve toprağın durumuna göre sıvı ve katı gübre verdiğini bunun da karşılığını fazlasıyla alacağının görüldüğünü söyledi. Sürer, birebir çiftçiler ile görüşerek ekim ve sonrası yaptığı çalışmalar hakkında bilgi alarak, onlara tavsiyeler de bulundu. Sürer “Manyas Ovası çok verimli, çiftçi dostlarımız ekim ve dikimi zamanında yaptığında ve tabi sonrasında gübre ve ilaçlamayı zamanında yaptığında en ektiği üründe iyi verime ulaşır. Bunu kırsal Salur Mahallemiz başta olmak üzere birçok kırsal mahallemiz de görüyoruz.”

Üreticiler Mehmet ve Mesut Karakaş ile Cavit Güven ikinci ürünü 25-Haziran da ektiklerini ve 20 gün sonra hasata başlayacaklarını ve bugünkü görüntünün kendilerini umutlandırdığını söylediler.