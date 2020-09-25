İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manyaslı çiftçiye pancar ekin çağrısı

Susurluk Şeker Fabrikası Ziraat Müdürü Mehmet Ali Keskin ve Ziraat Mühendisi Neslihan Yazıcı Manyas Ziraat Odası Başkanı ve Balıkesir-Bursa Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkan Vekili olan Hüseyin Danç’ı ziyaret ederek, çiftçilere bölgede pancar ekimi için teşvik etmesini istediler.

Susurluk Şeker Fabrikası Ziraat Müdürü Mehmet Ali Keskin ve Ziraat Mühendisi Neslihan Yazıcı Manyas Ziraat Odası Başkanı ve Balıkesir-Bursa Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkan Vekili olan Hüseyin Danç'ı ziyaret ederek, çiftçilere bölgede pancar ekimi için teşvik etmesini istediler.


1990'lı yıllar da ekim alanı 40-50 bin dekar civarında olan şeker pancarı üretiminin son yıllar da yok denecek derecede azalması üzerine Susurluk Şeker Fabrikası yetkililerini harekete geçirdi. Şeker pancarında polar oranının yüzde 12'ye sabitlenmesine rağmen, çiftçilerin çeltiği şeker pancarına tercih ettiğini söyleyen Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç ise “Pancarın işçiliği, çeltiğe göre daha zor, bunun yanında bizim ilçe merkezine 5 km. mesafede bulunan kırsal Haydar Mahallesinde Susurluk şeker fabrikasına ait yıllardan beri alım yapan merkezimiz vardı. Bu anlaşılmaz bir şekilde fabrika tarafından kapandı, pancarın çiftçi tarafından Susurluk Şeker Fabrikasına getirmesi isteniyor. Traktörle bu iş çok zor, maliyet de var, alım merkezi kapatılmasaydı, çiftçimiz yine geçmiş yıllar da olduğu gibi yine pancar ekimi yapardı. Ama şimdi pancar ekimi yapacağına hiç ihtimal vermiyorum“ dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.