Manyaslı esnafa 71 milyon kredi desteği

Manyas Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yıldız Barçın, kooperatifin 2022 yılı çalışmalarını değerlendirdi. Manyas Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi olarak verdikleri kredinin 71 milyon lirayı bulduğu bilgisi veren Barçın, devletin kredi limitlerini yükseltmesiyle birlikte küçük esnaf ve sanatkarlardan gelen talebin arttığını söyledi.

2022 yılında kooperatife 60 yeni ortak katıldığını belirten Barçın, “Şu an 402 ortak sayımız var. Bu sene 60 yeni ortak kaydı oluşturduk. Kredi kullanma şartı vergi giriş tarihinden sonra 3 ay geçmesi halinde esnaflarımız kooperatife kredi teklifinde bulunabiliyor. Şu ana kadar Manyas'ta küçük esnaf ve sanatkârlara verdiğimiz kredi desteği 71 milyon lirayı buldu. Kooperatifimiz 2. grupta olduğu için ülkede kullandırılan en yüksek limit olan 500 bin lirayı ortaklarımıza kullandırabiliyoruz. Önümüzdeki yıl hedefimiz daha da yüksek olacak" dedi.