Manyaslı gençler meşe fidanını ektiler

Manyas'ta sulama gölet çevresine Manyas Orman İşletme Şefliğince temin edilen meşe fidanlarının dikimi öncesi Orman İşletme Şefi Eren Cesur, gençleri dikim konusunda bilgilendirdi. Daha sonra öğrenciler beş yüz adet fidanı toprağa diktiler.

Manyas Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü vekili Kudret Eğen, Gençlik Merkezinde lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllü gençlerin birçok sosyal proje de yer aldığını, fidan dikiminin de bu projeler kapsamında gerçekleştiğini söylerken, Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi ve proje sorumlusu Mehmet İsel'de fidan dikimine katıldı.