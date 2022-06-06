Manyaslı gençlerden çevre temizliği

Gençlik Merkezi lideri Fatih Özel ile birlikte gurup halinde giderek çevreye olan duyarlılıklarını gösterirlerken, mahalle halkına da çevre temizliği ve özellikle tarım arazilerinde ki zirai ilaç kutularını toplamalarını, ulu orta bırakmalarının hem çevre kirliliği hemde canlılara zarar verdiğine dikkat çekerek, duyarlı davranmalarını istediler. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kudret Eğen ise gönüllü gençlere bu tür sosyal projeler de daha önce olduğu gibi yine özveriyle çalıştıkları için teşekkür etti. Kızıksa Mahallesi muhtarı Kamil Çakır ise çevre konusunda mahalle halkı olarak daha dikkatli olacaklarını söyleyerek, gençlere çeşitli ikramlar da bulundular.