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Manyaslılar doğalgaz istiyor

Sobaların ve kaloriferlerin yanmasıyla birlikte aşırı hava kirliliğinin yaşandığı Manyas’ta vatandaşlar doğalgaz istiyorÇevre ilçelerin tümünde doğalgaz kullanılırken Manyas halkının bundan mahrum bırakılmalarına anlam veremediklerini söylüyorlar.

Sobaların ve kaloriferlerin yanmasıyla birlikte aşırı hava kirliliğinin yaşandığı Manyas'ta vatandaşlar doğalgaz istiyor


Çevre ilçelerin tümünde doğalgaz kullanılırken Manyas halkının bundan mahrum bırakılmalarına anlam veremediklerini söylüyorlar. Kış aylarında ısıtma da kalitesiz yakıtların, Kalori oranları düşük katı yakıtların, iyileştirme işlemine tabi tutulmadan kullanılması, yanlış yakma tekniklerinin kullanılması, kalorifer ve baca temizliklerinin düzenli yapılmaması, bacalardan çıkan dumanların genizleri yaktığını söyleyen ilçe halkı, özellikle sabah ve akşam yakma zamanında ilçe merkezinin dumandan nefes alınamaz hale geldiğini, özellikle çocuklar ile yaşlıların ve hastaların bundan son derece olumsuz etkilendiğini belirten vatandaşalar, “Bizim günahımız ne, karbonmonoksit, kükürt dioksit gibi daha ne kadar soluyacağız. Yeter artık, ilgililer bizim sağlığımızı niye düşünmüyorlar, bizler de temiz ve sağlıklı bir çevrede hayatımızı sürdürmek istiyoruz. Susurluk 30-35 km. zira Gönen yine öyle, oralar doğalgaz nimetinden yararlanırken biz niye mağdur ediliyoruz” diye tepki gösterdiler.

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