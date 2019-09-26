İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manyas'ta 10 kilogram esrar yakalandı

Manyas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kırsal Kızıksa Mahallesinde 10 kilogram kubar esrar yakalandı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde;


Manyas ilçesi Kızıksa mahallesinde B.K. isimli şahsın uyuşturucu madde sattığına dair istihbari bilgi elde edilmiştir. Elde edilen istihbari bilgi üzerine B.K. isimli şahsın Kızıksa mahallesi Gölboyu mevkiinde şahsa ait kulübe içerisinde Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramada; 10 kilo 150 gram kubar esrar ve 120 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Adli makamların talimatıyla B.K. isimli şüpheli gözaltına alınarak hakkında yasal işlemlere başlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.