Manyas'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Manyas'ta da törenlerle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı nedeniyle Manyas Kaymakamı Koray Çelik koltuğunu İmam-Hatip Orta Okulu 5. sınıf öğrencisi Zeynep Buğlem Çavuş'a teslim etti. Başkan Buğlem Çavuş, oyun parklarının yetersiz kaldığını, çevre kirliliği ve orman yangınları konusunda isteklerini dile getirdi.

Manyas Milli Eğitim Müdürü Yüksel Demir'in Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan tören merkez İstiklal İlkokulu bahçesinde devam etti. Buradaki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Atatürk Ortaokulu Sosyal Bilgiler öğretmeni Zerrin Şen yaparken, öğrenciler adına ise yine ayni okulun 8. sınıf öğrencisi Asel deveci yaptı. Nene Hatun Anaokulu ve İstiklal İlkokulu öğrencilerinin folklor gösterileri sonrası, çeşitli yarışmalar da derece alanların ödüllerinin verilmesiyle devam etti. Karate takımının gösterileri sonrası tören sona erdi.

Törene Manyas Kaymakamı Koray Çelik, Belediye Başkanı Tancan Barçin ile ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldılar. Belediye tarafından kırsal mahallelerde ki çocuklara pamuk şekeri dağıtımı yapıldı.