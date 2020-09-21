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Manyas'ta Anaokulu ve 1.sınıf öğrencileri okulla tanıştı

Manyas’ta İlkokul birinci sınıf öğrencileriyle, anaokulu öğrencileri bugün yüz yüze eğitime başladılar.

Manyas'ta İlkokul birinci sınıf öğrencileriyle, anaokulu öğrencileri bugün yüz yüze eğitime başladılar.


Manyas İlçesinde ki İstiklal İlkokulunda yeni kayıt olan 110 öğrenciden merkezde oturan 55 öğrenci bu sabah velileriyle birlikte okullarına gelerek, okulun bahçesinde görevliler tarafından ateşleri ölçülerek, maskeleri yenilenerek ve dezenfektan ile elleri temizlendikten sonra öğretmenleri tarafından sıraya alındı. Öğrenci velilerine ise çocuklarını Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karar gereği ilk üç hafta okula gönderip, göndermeme taleplerini içeren form imzalattırıldı.


Öğrenciler İstiklal Marşının okunması sonrası okul müdürü Cumhur Yılmaz'ın öğrenci ve velilerine hitaben korona virüs tedbirleri konusunda yaptığı uyarılar ve alacakları önlemler konusunda bilgilendirmesi sonrası beş şubesi bulunan 1. sınıf öğrencileri 11'er kişilik guruplar halinde öğretmenleri eşliğinde sınıflarına alınırken, Perşembe günü ise kırsal mahalleler de ikamet eden birinci sınıf öğrencilerinin okula gelecekleri belirtildi.


Manyas'ta bu öğretim yılında 120 birinci sınıf öğrencisi, 39 Anaokulu öğrencisinin kayıt olduğu belirlenirken, toplamda 655 ilkokul, 618 ortaokul ve 511 lise öğrencisinin olduğu vurgulandı. İlçe de üç lise, dört ortaokul, üç ilkokul ve bir anaokulu bulunuyor.

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