Manyas'ta arpa hasadı başladı

Balıkesir'in tarımda öncü ilçeleri arasında yer alan Manyas'ta arpa hasadına başlandı.

Diğer hububat çeşitlerine göre daha çabuk olgunlaşan ve hasadı yapılan arpa veriminin dekar başına 500-550 kilogram arasında gerçekleştiğini ifade eden çiftçi Hakan Özel, “Bölgede ilk arpayı ben biçtiriyorum. Dekardan 500 kilogram arpa bekliyorum. Bereket ki, devlet tonuna 5 bin verdi. Tüccar ne açıklayacak bilmiyorum. Şu anda emanet olarak tüccarın deposuna dökeceğiz. Bir dekar arpanın maliyeti bize bin 800 lira arasında değişiyor” dedi.

Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç ise, ilçe genelinde kayıtlı arpa ekiminin 13 bin 500 dekar olduğunu, ancak bazı çiftçilerin çeşitli sebeplerden dolayı kayıt yaptırmadıklarını, bu rakamın bu sebeple 15 bin dekara ulaştığını açıkladı.