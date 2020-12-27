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Manyas'ta bir mahalle karantinaya alındı

Balıkesir’in Manyas ilçesindeki bir mahalle, yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Balıkesir'in Manyas ilçesindeki bir mahalle, yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.


Edinilen bilgiye göre, Manyas ilçesindeki bir mahalle, yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hekim Mahallesinde Pazar günü 18'den itibaren karantina altına alındığı açıklandı.


Manyas Kaymakamlığından yapılan açıklamada Hekim Mahallesinde çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtilen açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla karantina altına alındığı açıklandı.

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