Manyas'ta bu yıl ayçiçeği ekiminin azalması bekleniyor

Manyas'ta bu yıl ayçiçek ekim alanında azalış olduğu açıklandı. Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi ayçiçek ekim alanlarında 9 bin dekar azalma olduğunu kaydetti.

Yağlı Tohumlar Kooperatifi bu yıl üreticilerin hububat ekimine yönelmesinden dolayı ayçiçeği ekim alanında 8 -9 bin dekar azalma olmasının beklendiği açıkladı. Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Manyas Yağlı Tohumlar Başkanı Sadettin Kalpakçı “Bu yıl üreticilerimiz ekimlerinde münavebe uyguladığından geçen yıl ayçiçeği ekimi fazlaydı bu yıl ise çiftçimiz ayçiçeği ektiği tarlasına hububat ekti. Bu yıl geçen yıla oranla hububat ekimi daha fazla yapıldı. Bunun yerine ayçiçeği ekimini yapmasını beklediğimiz alanda azalma meydana geldi. Geçen yıl 18-20 bin dekar ayçiçeği ekimi gerçekleştirilirken, bu yıl beklentimiz 12 bin dekar civarında olacak gibi görülüyor ve geçtiğimiz yıl kooperatif olarak 2 bin 500 ton ayçiçeği alımı gerçekleştirdik" dedi.

Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı üreticilerin ayçiçeği kooperatifine ayçiçeği verecek olan ortakların, kooperatifimize Çiftçi Kayıt Sistemi belgeleriyle birlikte başvurarak, beyan verme süresinin 15 Mayıs'ta başladığını ve 20 Temmuz'da sona ereceğini belirtti. Rekolte beyannamesi vermeyen ortakların ürününün alınmayacağını belirtti. Kalpakçı kooperatifin üye sayısının 550 olduğunu, ancak aktif ortak sayısının, sürekli kooperatife Ayçiçek döken üreticilerin sayısının ise 345-350 civarında olduğunu açıkladı.