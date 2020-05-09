Manyas'ta çeltik ekimi başladı

Türkiye'nin sayılı çeltik üretim merkezlerinden Manyas ilçesinde çeltik ekimlerine başlandı. Manyas'ta bu yıl 70 bin dekara çeltik ekilecek.

Mayıs ayı başında başlayan ve Haziran ayının ilk haftasına kadar ekimi devam edecek olan çeltiğin hasadı yerli tohumlarda 120 gün, ithal tohumlar da ise 150 günde yapılıyor. Ana maddesi su olan ve Manyas Barajının sağ sahil ile sol sahilin bir kısmına su verdiği bölgede bu sezon 70 bin dekar alanda çeltik ekimi yapılması bekleniyor. Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç çeltik ekimi ile ilgili olarak yaptığı açıklama da “Çok ekim yapanlar traktörle ekim yaparken daha az ekim yapanlar sırt motorlarıyla ekim işini gerçekleştiriyor. Sulama durumu arttıkça çeltik ekim alanı artmaktadır. Genelde baldo ve buna benzer yatkın cinsler birde yabancı çeşitler var. Çiftçimiz verimi yüksek, hastalığa dayanıklı tohumları tercih ediyor. Geçen yıl 65 bin dekar çeltik ekilmişti,Osmancık çeşidi ağırlıklı olarak ekiliyor, baldo da ekiliyor. Baldo da ekiyoruz ama baldo da ekim biraz daha azaldı, bakımı zor, yetiştirmesi zor,yatkın türler verim olarak yüksek olduğu için Osmancık tercih ediliyor” dedi.