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Manyas'ta defineciler suçüstü yakalandı

Balıkesir’in Manyas ilçesinin Eşen Mahallesinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinin Eşen Mahallesinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı.


Manyas'ın Eşen Mahallesinde bulunan 1.derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçen Manyas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri adı geçen yere gittiklerinde 6 şüpheli şahısı yakaladı. Sit alanında yapılan kontrollerde G.A, A. S , O. P, A. A ve V. Ş sit alanı içerisinde gözcülük yaptığı sonradan tespit edilen S. D ‘nin ise 35 KG 4792 plakalı kamyonetin içerisinde yakalandı. Bandırma Olay Yeri İnceleme Timi ile birlikte yapılan araştırma da kazıda kullanılan kürek, kazma, hilti, iki adet uzatma kablosu, balyoz, beş adet elektrikli fünyeye el konulurken şüpheliler Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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