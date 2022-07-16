Manyas'ta Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı

Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası Manyas Kaymakamı Koray Çelik yaptığı konuşma da, "Ne çok şekilde tanımlanır bilinmez ancak 15 Temmuz'un tek kelimelik özeti “Destan”dır. Bu destan 7 den 70'e yüce Türk Milleti'nin asil karakteri ile yazılmış, ve bir tokat gibi çarptığı yerlerde ses getirmiştir” dedi. Demokrasi ve Milli Birlik konulu resim, kompozisyon dalında dereceye giren Resim alanında 1-Semih Demirbaş (Atatürk OO) 2-Kıymet Duman (İHO) 3-Ebrar Bulut (İHO) kompozisyon dalında 1-Gülcan Biçer 2-Neslihan Okur (Anadolu İHL) 3-Aytuğ Mutlu (Salur Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi ) öğrencilere ödüllerini Kaymakam Koray Çelik, Belediye Başkanı Tancan Barçin ve Cumhuriyet Savcısı Yakup Enes Arslan verdi. Şehitler köşesi anı defterinin yazılması sonrası öğrenciler günün anlam ve önemine ait şiirlerini okudular. Manyas Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Zeynep Tuna “demokrasi “konulu konuma yaptı. Manyas Müftüsü Abdullah Bostan Şehitleriçin yaptığı dua ve 00.13'te okunan sala ile program son buldu.