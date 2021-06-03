Manyas'ta drone ile sivrisineklere karşı zirai ilaçlama

Çeltik ekiminin yoğun olduğu Manyas'ta sivrisineklere karşı drone ile ilaçlama yapılıyor.

80 bin dekarlık ekim alanı ile ilçe tarımında önemli bir yere sahip çeltik ekimlerinde sona yaklaşırken, yaz aylarında sürekli zemininde su bulunduğu için çeltik tarlalarında barınan sivrisinek popülasyonunu en aza indirmek için Manyas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce drone ile ilaçlama yapılıyor. Manyas Kaymakamı ve İlçe Çeltik Komisyonu Başkanı fatih Yıldız , komisyon olarak kiraladıkları drone ile çeltik ekiminin olduğu ilçe merkezi ve kırsal mahalleler de ki sulak alanların sivrisinek larvalarını yok etmek için ilaçlandığını açıklayarak "İlçe merkezi ile çeltik ekimlerinin yapıldığı kırsal mahallelerimiz olan Akçaova, Çamlı, Eskiçatal, Hamamlı ,Haydar ,Kulak ve Tepecik mahallelerimiz de yerden ilaçlama imkanı olmayan sivrisinek larvalarının bulunduğu veya bulunabileceği tahmin edilen su birikintileri ve su kanallarında dron ile zirai ilaçlama yapıyoruz. Bunun yanı sıra, ilçe merkezi ve yine çeltik ekimlerinin yapıldığı kırsal mahallelerimiz de yaz boyunca meskûn mahaller de araçlarımızla sivrisineklere karşı ilaçlama yapıyoruz" dedi.