Manyas'ta Emniyet Amiri Ulvi Tarık Tokat göreve başladı

Manyas İlçe Emniyet Amiri Osman Öztürk'ün Gönen ilçe Emniyet Müdürlüğüne atanmasıyla boşalan göreve Ulvi Tarık Tokat atandı. 1989 Ankara doğumlu olan Tokat, polis koleji ve polis akademisinden 2013 yılında mezun olmuş, ülkemizin çeşitli yerlerinde görev yaptıktan sonra Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğünden Manyas ilçe Emniyet Amiri olarak atandı, Evli olan Manyas'ın yeni Emniyet Amiri Ulvi Tarık Tokat görevine başladı.