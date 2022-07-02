İhlas Haber Ajansı

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Manyas'ta ev yangını: 2 yaralı

Balıkesir’in Manyas ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Çavuşköy Mahallesi'nde Kudret Gültekin'in (82) evinde elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Alevlerin evi sardığı yangına ilk etapta müdahale etmek isteyen ev sahibi Kudret Gültekin ile eşi Hediye Gültekin (80) yaralandı. Dumanları fark eden mahallelinin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale gelirken, yaralı çift sağlık ekiplerince Manyas Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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