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Manyas'ta fidanlar toprakla buluştu

Tüm yurtta olduğu gibi Manyas ilçesinde de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Geleceğe nefes, Dünya’ya nefes “projesi kapsamında 200 fidan toprakla buluştu.

Tüm yurtta olduğu gibi Manyas ilçesinde de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Geleceğe nefes, Dünya'ya nefes “projesi kapsamında 200 fidan toprakla buluştu.


"Geleceğe nefes, Dünya'ya nefes "projesi kapsamında Manyas'ın kırsal Koçoğlu Mahallesi Derbent mevkiinde kızıl çam, fıstık çamı ve serviden oluşan toplam 200 fidan 20 dekarlık alana dikildi. Kaymakam Kaya yaptığı konuşma da "Allah zaten mülküne bakıyor, biz buralara bakacağız, koruyacağız. Burada ağaçlandırmanın önlemini göstermek için pandemiyi de dikkate alarak, sınırlı sayıda katılımcı sayısını sınırlı tuttuk." Fidan dikim törenine Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Usta ile ilçe protokolü ile öğrenciler katıldılar.

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