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Manyas'ta Gazeteciler günü kutlaması

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Manyas Emniyet Amirliğinde kutlama yapıldı.


Manyas Kaymakamlığına vekalet eden Gönen Kaymakamı Aslan Yurt ile Gönen İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Temel Kılıç'ın da katıldığı Manyas Emniyet Amiri Enes Dündar tarafından düzenlenen kutlamada Manyas'ta aktif görev yapan Süleyman Özaydın ve Manyas'ın Sesi Gazetesi sahibi Taygun Ertan getirilen pastayı birlikte kesti.,Kutlama programını sağlayan Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar'a ve misafirperverlikleri için kutlama da hazır olan protokol üyelerine teşekkür ettiler. Kaymakam Vekili ve Gönen Kaymakamı Aslan Yurt, Basın ülkenin vazgeçilmez unsurlardan birisi olduğunu belirterek, gazetecilerin de kamu görevi yaptıklarını söyleyerek, kolaylıklar diledi.

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