İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manyas'ta genel maske denetimi yapıldı

Balıkesir’in Manyas ilçesinde korona virüs pandemisi tedbirleri kapsamında yoğun denetim başlatıldı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde korona virüs pandemisi tedbirleri kapsamında yoğun denetim başlatıldı.


Denetimler kapsamında Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, Belediye Başkanı Tancan Barçın ile ilgili kurum amirleriyle birlikte ilçe merkeziyle, nüfus yoğunluğu fazla olan kırsal mahallelerde kahvehaneler, internet kafeler, kuaförler, lokantalar, pastaneler ve şarküterileri denetlediler. KOVİD-19 tedbirleri kapsamında işyerlerinde eksiklik olan işyeri sahipleri uyarıldı ve uyarılar yerine getirilmediği takdirde ceza-i müeyyide uygulanacağı belirtildi. Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, genel anlamda KOVİD-19 tedbirlerine uyulduğunu, bazı esnafların daha titiz davrandığını belirterek kendilerine teşekkür etti. Kaya, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşları da uyardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.