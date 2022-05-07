Manyas'ta Hıdırellez coşkusu

Manyas'ta Hıdırellez dolayısıyla vatandaşlar akşamdan kağıda yazdıkları dileklerini gül ağacı altına bıraktılar. Manyas ilçesinde Hıdırellez'i vatandaşların katılımı ile coşku içinde dilekler gül ağacına asıldı.

Manyas ilçesinde, geleneksel Hıdırellez kutlaması nedeni ile akşam yazdıkları dilekler ve isteklerini gül ağaçlarının altına bıraktılar. Manyas ilçesinde yapılan Hıdırellez şenlikleri yapılan etkinliklerde vatandaşlar sokaklarda ateş yakarak, ateş üzerinden atladılar. Sabah ezanın okunması ile birlikte dileklerini yazan vatandaşlar gül ağaçlarının altından aldıkları dilek yazılarını ilçe sınırları içinden geçen Kocaçay ve Ketenlik deresine bıraktılar.