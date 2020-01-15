Manyas'ta hijyen ve kalorifer kursuna büyük ilgi

Balıkesir'in Manyas ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün açtığı kurslar vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Özellikle sağlığa uygunluk ve kalorifer kursuna ilginin yoğun olduğunu belirten Manyas Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Kurt, 2019 yılında 32 farklı dalda açılan 97 kursta 27 öğretmen ve 23 usta öğreticinin görev aldığını söyledi.

Açılan kurslar da yıl boyunca bin 293 bayan, 512 erkek kursiyer olmak üzere toplamda bin 805 kişinin başvurduğunu, öğretim faaliyetleri sonunda 370 bayan ile 99 erkek kursiyer olmak üzere toplamda 469 kursiyerin belge almaya hak kazandığı belirtildi. 2019-2020 öğretim yılında ise 22 meslek kursu, üç tane okuma-yazma kursu ve 33 tane sosyal kursun eğitime devam edildiği, bunun yanı sıra ilçede hayvancılığın yaygın olmasından dolayı sürü eğitimi kursunun açılacağı, başvuruların Halk Eğitim Merkez Müdürlüğüne yapılması istendi.