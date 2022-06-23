Manyas'ta ıhlamur hasadı başladı

Manyas'ta kış aylarının içeceği olan ıhlamurun hasadı başladı.

Vatandaşlar orman köylerinde yoğunlukla bulunan ıhlamur ağaçlarına zarar vermeden dallarını keserek evlerinde ıhlamur çiçeklerini ayırıp, kurutuyorlar. Ihlamur ağaçlarının genellikle yüksek kesimler de bulunduğu ve çiçekli dalların çok yüksekte olmasından dolayı toplamasının zaman aldığı ve üst dallarının ağaca zarar vermeden keserek eve getirdiklerine söyleyen Manyas'ın kırsal Eskimanyas Mahallesi Muhtarı Can Güney “ şu anda bir kilo ıhlamur 300 TL, günde ailece on kilo civarı çiçek topluyor ve kurutuyoruz, buda günde 3 bin TL.'ye denk geliyor, bu şekilde aile bütçemizi rahatlatıyoruz. Ihlamur çiçeği sezonu çok kısa olduğu için de azami 8-10 gün içinde toplama işini bitirmemiz gerekiyor. Yine de 15-20 bin lira civarı bir para kazanırız diye düşünüyorum” dedi.