Manyas'ta kaçak tütün operasyonu

Balıkesir’in Manyas ilçesinde polisin yaptığı baskında kaçak tütün ele geçirildi.
Balıkesir'in Manyas ilçesinde polisin yaptığı baskında kaçak tütün ele geçirildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Manyas İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde gerçekleştirdikleri operasyonda 8 bin adet tütün dolu makaron, 8 kilo 400 gram bandrolsüz tütün, 22 kilogram kıyılmış tütün, 9 bin 800 adet boş makaron ile 4 bin 412 adet sigara sarma kağıdı ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.