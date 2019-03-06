Manyas'ta Karate şampiyonası yapıldı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde 200 sporcunun katılımıyla Karate şampiyonası yapıldı.

Manyas ilçesinde yapılan şampiyonaya Balıkesir genelinden 400 sporcu katıldığı şampiyona Manyas Spor salonunda yapıldı. 8 ve 18 yaşları arası sporcuların minikler ve yıldızlar kategorisinde kata ve kumite alanında mücadele ettikleri şampiyona sonrasında Gemlikspor karate takımı 1. olurken, Manyas Belediyespor A takımı 2. Kepsutspor ise 3. oldu. Dereceye girenlere madalya ve kupaları CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, CHP İl Başkanı Serkan Sarı, Belediye Başkanı Tancan Barcin, Balıkesir İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Manyas Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Kudret Egen tarafından verildi.