Manyas'ta kaybolan kadın bulundu

Balıkesir'in Manyas ilçesinde kaybolan yaşlı kadın arama kurtarma ekiplerinin aramaları sonrası bulundu.

Balıkesir'in Manyas ilçesinin kırsal Süleymanlı Mahallesinde sabah saatlerinde kimseye haber vermeden evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 63 yaşında iki çocuk annesi Nevriye Tunca'nın ailesi jandarmaya haber verdi. Arama çalışmalarına AFAD, Manyas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, itfaiye ekipleri çevrede dron uçurarak geniş çaplı bir arama yaptı. Psikolojik tedavi gören yaşlı kadının mahallede bulunan güvenlik kameralarından sabahın çok erken saatlerinde Süleymanlı Mahallesi'ne 3 kilometre uzaklıkta bulunan ve kadının da kendi mahallesi olan Dura Mahallesi yönüne gittiği görüldü. Mahalle Muhtarı Abdi Çimen tarafından ekiplere iletilince aramalar bu yönde yoğunlaştı. Dura Mahallesi'nde arazide koyunlarını otlatan Önder Keleş, Nevriye Tunca'yı Dura Mahallesi'nde bulunan aile yakınlarına ait arazide görerek Süleymanlı Mahalle Muhtarı Çimen'e haber verdi. Bölgeye giden jandarma ekipleri tarafından arazide bulunan yaşlı kadın, ailesine teslim edildi. Yaşlı kadının eşi Mülkü Tunca ve kızları annelerini arama çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür ederek, büyük bir mutluluk yaşadıklarını söyledi.