Manyas'ta Kınalı keklikler doğaya salındı

Kene düşmanı olarak bilinen ve Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yozgat Şube Müdürlüğüne bağlı Çalatlı Keklik Üretim İstasyonunda üretilen kekliklerden bir bölümü Manyas'ta doğaya salındı. Milli Parklar Bandırma Müdürlüğü ekiplerince getirilen keklikler Manyas Gölü Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Ali Atar ve dernek yöneticileri ile birlikte ilçenin kırsal Çavuş Mahallesi Doğanca avlağı mevkiinde kafesleri açılarak doğaya salındılar. Nesli tükenme noktasına gelen kınalı kekliklerin doğada çoğaltılmasının amaçlandığı belirtilirken, Balıkesir iline 2 bin 500 adet keklik gönderildiği bunların uygun olan ilçelere gönderildiği açıklandı.

Manyas Gölü Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Ali Atar, Manyas ovasında artık keklik seslerinin yankılanacağını belirterek "Yakında av sezonu başlıyor, bu bölgeyi yasaklamayı düşünüyoruz, avcı arkadaşlarımızın da keklikleri koruyup, kollayacaklarına inanıyorum. Kekliklerin ilçemize gelmesinde katkısı olanlara teşekkür ediyorum" dedi.