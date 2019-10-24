Manyas'ta komşuluk merkezi açıldı

Manyas Gençlik Merkezi bünyesinde bir ‘Komşuluk Merkezi' açıldı.

Kaybolmaya yüz tutan komşuluk kültürünü yeniden oluşturmayı amaçlayan 'Komşuluk Merkezi' Gençlik Merkezinde yer alıyor. Komşuluk Merkezi açılış töreninde konuşan Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya “Komşuluk bilinci, komşuluk kültürünün azaldığı şikayetleri duyuyoruz, bizde bu probleme biraz vurgu yapmak, yeniden komşuluk kültürümüzü canlandırmak için burayı komşuluk merkezi olarak isimlendirdik. Burada sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler olacak. Burası toplumumuzun kaynaşmasına, dayanışmasına olanak sağlayacak, şu zamanda milletimizin kaynaşması,tanışması, dayanışması oldukça önemli, milletimizi bölmek, parçalamak için ayrıştırmak için sürekli dış faktörlere maruz kalıyoruz” dedi.

Komşuluk merkezinde isteyen vatandaşlar yapılacak çeşitli faaliyetlere kayıt yaptırarak katılabilecekler. Okuma etkinliği, sanat kulübü, eksersiz kulübü, büyükler buluşuyor, tecrübe konuşuyor saati, veliler konuşuyor, Cuma sohbetleri saatleri yapılacak. Kaymakam Kaya, vatandaşların talepleri doğrultusunda yeni programlarında komşuluk merkezinde değerlendirileceğini söyledi.