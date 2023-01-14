İhlas Haber Ajansı

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Manyas'ta madde bağımlılığı ve kadına şiddet konusu sahneye taşındı

Manyas Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin oluşturduğu “Madde Bağımlılığı ile Mücadele “ ve Kadına Şiddete hayır “ proje ekiplerinin organize ettiği tiyatro oyunu sahnelendi.


Manyas Müftülük konferans salonunda Mustafa Kemal Paşa ilçesinden gelen “Tiyatro evimiz” tiyatro ekibi tarafından madde bağımlılığı ve kadına şiddet konulu oyunlar sergilendi. Manyas Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ve vatandaşların da katıldığı Zafer Uğur yönetmenliğinde ki sekiz kişilik tiyatro gurubu uyuşturucu batağına saplanan bir gencin hikâyesi ile eşi tarafından şiddete uğrayan bir kadının yaşamını canlandırdılar. Oyun sonrası Manyas Diyaneti tarafından konuklara ve vatandaşlara lokma ikramı yapıldı.

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