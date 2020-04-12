İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manyas'ta meydanlar güvercinlere kaldı

Manyaslılar sokağa çıkma yasağı uygulamasında evlerine kapanırken, meydanlar ve caddeler sokak hayvanları ve güvercinlere kaldı.


Pazar günleri normalde meydan ve parklar vatandaşlar tarafından doldurulurken, hava günlük güneşlik olmasına rağmen vatandaşlar baharı balkonlarından seyredebiliyorlar. Fırınlar vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda evlere ekmek servisi yaparlarken, Vefa grubu da yine yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların taleplerini yerine getiriyor. Bu konuda sürekli belediye hoparlörlerinden anons yapılırken, Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya da ilçe halkının sokağa çıkma yasağına tam anlamıyla uyduğunu belirterek, vatandaşlara teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.