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Manyas'ta okul binaları yıkılıyor

Balıkesir Valiliği tarafından depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkımına karar verilen Manyas İmam-Hatip Ortaokulu ve Halk Eğitim Müdürlüğü binalarının yıkımına başlandı.


Manyas'ta Halk Eğitim Müdürlüğü binası ve İmam-Hatip Ortaokulu 1954 yılında Manyas Ortaokulu olarak inşa edilmiş, daha sonra 1970 yılında Manyas Lisesi de bu binalara eklenmişti. Daha sonra ise iki binadan oluşan okulun bir bölümü Halk Eğitim Müdürlüğüne, diğer bina ise İmam-Hatip Ortaokulu olarak kullanılmaya başlanmıştı. İki binanın da yıkım çalışmalarına başlanıldı. Binlerce öğrencinin yetiştiği binalar da tarihe karışırken, önceki yıllar da eğitim görenler yıkımı izlerken hüzünlendiler.Yıkım kararı sonrası İmam-Hatip Ortaokulu bitişiğinde bulunan İstiklal İlkokuluna, Halk Eğitim Müdürlüğü ise Öğretmenevine taşındı.

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