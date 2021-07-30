Manyas'ta orman yangınlarına karşı tedbir toplantısı

Öğretmen evi salonunda yapılan toplantıya Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçin, İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Mevlüd Taş, Emniyet Amiri Osman Öztürk, Orman İşletme Şefi Eren Cesur ile ilgili kurum amirleri katıldılar. Toplantının açılışında konuşan Kaymakam Koray Çelik “ Bu günlerde canımız çok sıkkın, ülkemizin birçok yerinde orman yangınları maalesef bizleri derinden yaralıyor. yangınlarla ilgili son genelgesi ve kurumlarımızda mevcut personel ve yangında mücadele edecek makine durumumuzu görüştük. Anız yangınları konusunda ve ormanlara giriş çıkışlarda kolluk kuvvetlerimiz her zaman olduğu gibi daha duyarlı olacaklar“ dedi.

Orman İşletme Şefi Eren Cesur, işletmedeki araç ve personelin yüzde 70'inin Akdeniz bölgesinde -ki yangınlara yönlendirildiğini, mevcut personel ile birlikte ilçenin orman mahallerinden Koçoğlu, Doğancı, Eskimanyas ve cumhuriyet mahallerinde eğitim almış 13 orman gönüllüsü olduğunu belirtti.