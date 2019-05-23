Manyas'ta palyatif bakım ünitesi hizmete girdi

Son yıllar da Manyas genelinde kanser vakıalarının artması üzerine hastane bünyesinde yapılan tadilat sonrasında oluşturulan 5 hasta odası ile hasta yakınlarının yararlanacağı mutfak, dinlenme ve TV salonunun yer aldığı palyatif bakım ünitesi hizmet vermeye başladı.

Manyas Devlet Hastanesi Başhekimi Murat Atlı, hastanede ki diğer tadilatlar ile birlikte 450 bin lira maliyetle işin tamamlandığını açıklarken, “Yapılan tedavilerle yaşam süresinin uzaması ve kronik hastalıkların çoğalmasıyla birlikte palyatif bakım merkezlerine de ayni oranda ihtiyaç olmakta, biz de bundan dolayı evde bakım olasılığı olmayan ,tıbbi cihazlarla donanımlı palyatif bakım birimimizi oluşturdu” dedi.