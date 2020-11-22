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Manyas'ta pazarda yaş ve korona denetimi

Manyas pazarında Emniyet Amirliği ve Jandarma Komutanlığı işbirliğiyle yasağa takılan yaş gurupları ve korona denetimleri yapıldı.


Manyas'ta pazarın kurulmasıyla giriş noktalarına konulan barikatlar aracılığıyla polis ve jandarma tarafından vatandaşların girişleri kontrol altında tutuldu. Vatandaşların maske kurallarıyla, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı gençlerin kimlik kontrolleri yapılarak girişlerine izin verilmedi. Güvenlik güçleri vatandaşların genel anlamda kurallara uyduklarını belirterek, denetimlerin her pazar da ve diğer günler de aralıksız süreceğini belirttiler.

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