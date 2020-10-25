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Manyas'ta sis etkili oluyor

Balıkesir’in Manyas ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen yoğun sis etkili oldu.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen yoğun sis etkili oldu. Araçları ile trafiğe çıkan sürücüler görüş mesafesinin den dolayı zor anlar yaşadığı görüldü.


Manyas'ta sis sabah saatlerinde etkili oldu. Özellikle Manyas Gölünün çevresinde bulunan yerleşim alanlarında sisin daha etkili olduğu gözlenirken, görüş mesafesinin azalmasından dolayı Gönen ve Bandırma yönüne giden sürücülerin zor anlar yaşadığı belirtildi. Sisin öğle saatlerinde dağılması bekleniyor.

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