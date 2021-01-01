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Manyas'ta sokağa çıkma yasaklarına uyuldu

Perşembe günü akşam 21’de başlayan ve Pazartesi günü saat 05’e kadar sürecek olan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına Manyas ilçe halkı tam uyum gösterirken, cuma namazında Merkez Camiinde namaz başlamadan önce imam Salman Temur cemaati namaz sonrası evlerine gitmesi uyarısında bulundu.

Perşembe günü akşam 21'de başlayan ve Pazartesi günü saat 05'e kadar sürecek olan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına Manyas ilçe halkı tam uyum gösterirken, cuma namazında Merkez Camiinde namaz başlamadan önce imam Salman Temur cemaati namaz sonrası evlerine gitmesi uyarısında bulundu.


Emniyet görevlileri camiye girişte vatandaşların ateşini ölçerken, namaz öncesi ilçe müftüsü Ahmet Altacı vaaz verdi. İlçenin en yoğun olduğu Çarşı camisinde ki Cuma namazına Kaymakam Muhammed Kaya ‘da katılırken, namaz sonrası polis ekipleri vatandaşlara evlerine dönmeleri ve cadde, sokaklarda dolaşmamalarını söyledi. Namaz sonrası ise cadde ve sokaklar tamamen boşaldı.

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