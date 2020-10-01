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Manyas'ta sosyal mesafe denetimi

Manyas Kaymakamlığına vekalet eden Kaymakam Osman Ateş, ilçe merkezindeki kahvehane, kafeterya ve lokantalarda korona virüs tedbirlerini denetledi.


Manyas Kaymakam Vekili Osman Ateş, beraberinde Emniyet Karakol Amiri Sefer Yılmaz, Belediye Zabıta Müdürü Ali Çakır, polisler ve sağlık memuru ile birlikte ilçe merkezindeki kahveler, kafeteryalar ve lokantalarda korona virüs denetimi yaptı. Kaymakam Ateş, özellikle sosyal mesafe konusunda ikazda bulunarak, bir masada iki kişiden fazla kişinin oturamayacağını, bunun yanında masalar arasında uygun mesafenin olması gerektiği uyarısında bulundu.

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