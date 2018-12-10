Manyas'ta TIR şarampole uçtu

Balıkesir'in Manyas ilçesinde meydana gelen kazada yem yüklü TIR şarampole yuvarlandı, sürücü hafif yaralandı.

Balıkesir istikametinden Manyas'a doğru gelmekte olan özel bir şirkete ait yem yüklü TIR ilçeye 9 km. mesafede bulunan Yeniköy Mahallesi yakınlarında şarampole yuvarlandı. Cafer Kaplan'ın (44) kullandığı 10 FK 334 plakalı TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karayolunun sol yönüne devrildi. Kaza sonrası hafif şekilde yaralanan TIR sürücüsü Kaplan hafif şekilde yaralanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.