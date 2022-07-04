İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Manyas'ta trafik kazası 2 yaralı

Manyas’ta meydana gelen iki aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Manyas'ta meydana gelen iki aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza Manyas'ın Hükümet Caddesi ile Cengizhan sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Z. G. nin kullandığı 16 PS 112 plakalı araçla C.Ç. nin kullandığı 10 K 7066 plakalı otomobiliyle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle 16 PS 112 plakalı araç Manyas İmam-Hatip Ortaokulu bahçesine girdi.


Her iki aracın sürücüsü kaza sonrası Bandırma Devlet Hastanesine 112 sağlık ekipleri tarafından götürüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.