Manyas'ta Zafer Bayramı kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramının 99 yılı Manyas'ta da törenlerle kutlandı.

Manyas Cumhuriyet Meydanında ki törenler Atatürk Anıtına çelenklerin sunumuyla başladı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra Manyas Kaymakamı Koray Çelik ve Belediye Başkanı Tancan Barçın törene katılanların bayramlarını kutladılar.

İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Mevlüd Taş günün anlam ve önemini belirten konuşmasında “Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklalin timsali olmuş bir milletiz. İşte bunun için bugün Türk Milletinin Zafer günüdür. Bugün Türk ulusunun kendisine esir etmek isteyen istilacı güçlere karşı kadınıyla, çocuğuyla, ordusuyla ulusal benliğini kurtardığı ve zafer destanı yazdığı gündür. “ Konuşma sonrası Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ın bayram mesajı okunurken, tören öğrencilerin okuduğu şiirlerle sona erdi.

Tören sonrası Manyas Kaymakamı Koray Çelik ve Belediye Başkanı Tancan Barçin, Kaymakamlıkta tebrikleri kabul ettiler. Öğle namazı öncesi ise Merkez Çarşı camisinde şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim ve mevlüd-i Şerif okundu. Törenlere ilçe protokolü, gaziler, siyasi parti ve STK temsilcileriyle vatandaşlar katıldılar.